СК показал видео с места расстрела чиновника из пистолета в Иваново

Напомним, что убийство было совершено на улице Кузнецова. Потерпевшим является сотрудник департамента дорожного хозяйства. Мужчина вышел из магазина и сразу к нему подъехала машина с подложными регистрационными номерами. Киллер открыл окно и несколько раз выстрелил в жертву. Следователи сейчас отрабатывают в том числе и версию о заказном убийстве.