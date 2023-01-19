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СК показал видео с места расстрела чиновника из пистолета в Иваново

Происшествия
СК показал видео с места расстрела чиновника из пистолета в Иваново

Сотрудники Следственного комитета изучают место убийства 32-летнего чиновника в Иваново. Правоохранители опубликовали в Сети видео, снятое на месте преступления. Эксперты изъяли три гильзы.

Напомним, что убийство было совершено на улице Кузнецова. Потерпевшим является сотрудник департамента дорожного хозяйства. Мужчина вышел из магазина и сразу к нему подъехала машина с подложными регистрационными номерами. Киллер открыл окно и несколько раз выстрелил в жертву. Следователи сейчас отрабатывают в том числе и версию о заказном убийстве.
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