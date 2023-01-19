Годовой рост стоимости электроэнергии в Финляндии достиг 142%

Кроме того, существенно повысилась стоимость заявок на новые бессрочные контракты на электроэнергию. По этому показателю рост достиг более чем 350%. Агентство в этой связи порекомендовало потребителям по возможности заключать срочные контракты с поставщиками ресурса, которые предлагают более низкие цены и пользуются государственными субсидиями.