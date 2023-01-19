Годовой рост стоимости электроэнергии в Финляндии достиг 142%

Стоимость электроэнергии для финских домохозяйств в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года поднялась на 142%, следует из отчета, распространенного энергетическим агентством республики.
Согласно данным исследования, увеличение среднего счета за электроэнергию для семьи, потребляющей около 3500 кВт•ч ресурса в год, составило 371 евро ежегодно. Оплата для частных жилищ с электрическим отоплением выросла в среднем на 1433 евро. По словам генерального директора агентства Симо Нурми, так или иначе от подорожания пострадало большинство домохозяйств страны.
Кроме того, существенно повысилась стоимость заявок на новые бессрочные контракты на электроэнергию. По этому показателю рост достиг более чем 350%. Агентство в этой связи порекомендовало потребителям по возможности заключать срочные контракты с поставщиками ресурса, которые предлагают более низкие цены и пользуются государственными субсидиями.