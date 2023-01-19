Иракские власти рассказали о жертвах давки у стадиона в Басре

Из-за нечастого проведения данного мероприятия на территории страны в районе спорткомплекса собралась слишком большая толпа болельщиков.
По меньшей мере два человека погибли и около 80-ти пострадали во время давки на стадионе в Ираке, сообщают местные правоохранительные органы. Это произошло в городе Басра за несколько часов до начала финала Кубка Персидского залива.
В этом году хозяином регионального турнира стал Ирак, что является необычным событием для страны. В результате количество мест на матч существенно превысило число желающих его посетить, и тысячи болельщиков без билетов с раннего утра начали собираться у стадиона в надежде на шанс как-то попасть туда. Отсутствие какого-либо контроля над перемещением столь больших людских масс в конечном итоге стало причиной трагедии.
По данным находившихся там сотрудников СМИ, когда началась давка, турникеты все еще были закрыты, так что никто из гостей турнира не имел возможности войти в спортивный комплекс. Практически сразу после начала беспорядков к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, однако двоих тяжело пострадавших спасти не удалось.
«Я пришел к стадиону в шесть часов утра, чтобы убедиться, что смогу легко войти. Но я не смог этого сделать. У меня есть настоящий билет на матч», — рассказал один из очевидцев произошедшего.
При этом сотрудники Министерства внутренних дел Ирака возложили ответственность за гибель людей на болельщиков без билетов, поскольку вместо того, чтобы посмотреть матч в фан-зоне, кафе или дома, они пришли к спорткомплексу и спровоцировали опасную ситуацию.
Противниками в последнем матче Кубка Персидского залива стали Ирак и Оман. При этом инцидент в районе стадиона был зафиксирован задолго до начала матча. Сама игра должна стартовать только в 19:00.
Повлияет ли произошедшее на проведение международного мероприятия, пока не ясно. Тем не менее турнир проводится лишь раз в два года, так что отмены матча, вероятнее всего, ждать не стоит.