Иракские власти рассказали о жертвах давки у стадиона в Басре

В этом году хозяином регионального турнира стал Ирак, что является необычным событием для страны. В результате количество мест на матч существенно превысило число желающих его посетить, и тысячи болельщиков без билетов с раннего утра начали собираться у стадиона в надежде на шанс как-то попасть туда. Отсутствие какого-либо контроля над перемещением столь больших людских масс в конечном итоге стало причиной трагедии.