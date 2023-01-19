Экс-участница Comedy Woman Ангарская призналась, что счастлива из-за налога на роскошь

Правда, уведомления о налоге за 2022 год должны прийти владельцам только в конце 2023 года. Поэтому не исключено, что в случае с Ангарской речь идет об автомобиле дешевле 10 миллионов. До 2022 года действовали повышающие коэффициенты на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов и от 5 до 10 миллионов рублей.