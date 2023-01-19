Экс-участница Comedy Woman Ангарская призналась, что счастлива из-за налога на роскошь

Звезда шоу Comedy Woman, актриса и телеведущая Надежда Ангарская призналась, что ей пришел налог на роскошь. Знаменитость с позитивом отнеслась к необходимости заплатить государству.
Ангарская поделилась новостью о налоге на роскошь с подписчиками в соцсетях. Артистка отметила, что вещает в позитивном ключе.
«Вы в шоке? А я счастлива. У меня есть что-то роскошное, у меня роскошная жизнь», — иронично объяснила свою позицию экс-участница Comedy Woman.
Знаменитость поздравила аудиторию с этой новостью. Актриса поинтересовалась у подписчиков, получали ли они когда-нибудь уведомление о таком налоге.
Напомним, налог на роскошь выплачивается на некоторые категории автомобилей. С 2022 года повышенный коэффициент касается машин дороже 10 миллионов рублей.
Правда, уведомления о налоге за 2022 год должны прийти владельцам только в конце 2023 года. Поэтому не исключено, что в случае с Ангарской речь идет об автомобиле дешевле 10 миллионов. До 2022 года действовали повышающие коэффициенты на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов и от 5 до 10 миллионов рублей.