Актер Евгений Стычкин назвал алкоголь секретом своей диеты

Актер Евгений Стычкин рассказал, что помогает ему держать себя в форме. 48-летний артист назвал алкоголь секретом своей диеты и рассказал о закусках.
Стычкин вместе с женой, актрисой Ольгой Сутуловой посетил премьеру сериала «Фандорин. Азазель», которая проходила в кинотеатре «Художественный». Актер рассказал, как поддерживает прекрасную форму после новогодних праздников.
«Это и постоянное занятие спортом, и алкоголизм, он мне очень помогает! Ведь если много выпивать, диета формируется сама собой», — цитирует Стычкина издание «МК».
Он описал в подробностях свою «диету». Во время употребления водки актер предпочитает есть грибы, малосольные огурцы и котлеты, под пиво хорошо подходят ребрышки, а под вино и вовсе можно есть что угодно.