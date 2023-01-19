Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер Евгений Стычкин назвал алкоголь секретом своей диеты

Шоу-бизнес
Актер Евгений Стычкин назвал алкоголь секретом своей диеты

Актер Евгений Стычкин рассказал, что помогает ему держать себя в форме. 48-летний артист назвал алкоголь секретом своей диеты и рассказал о закусках.

Стычкин вместе с женой, актрисой Ольгой Сутуловой посетил премьеру сериала «Фандорин. Азазель», которая проходила в кинотеатре «Художественный». Актер рассказал, как поддерживает прекрасную форму после новогодних праздников.

«Это и постоянное занятие спортом, и алкоголизм, он мне очень помогает! Ведь если много выпивать, диета формируется сама собой», — цитирует Стычкина издание «МК».

Он описал в подробностях свою «диету». Во время употребления водки актер предпочитает есть грибы, малосольные огурцы и котлеты, под пиво хорошо подходят ребрышки, а под вино и вовсе можно есть что угодно.
стычкин актер диета
Военкоры ФАН
Лучшие в аду