Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Рады Гончаренко анонсировал отставку замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

Политика
Депутат Рады Гончаренко анонсировал отставку замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

Кадровый состав Офиса президента Украины Владимира Зеленского будет изменен. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram.

Политик отметил, что располагает информацией о предстоящей отставке заместителя главы офиса лидера Кирилла Тимошенко. Процесс также коснется одного министра.

Ранее о своей отставке объявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Причиной стала критика, с которой он столкнулся после высказывания о взрыве в Днепропетровске. Затем политика добавили в базу сайта «Миротворца».
Украина зеленский офис президента гончаренко тимошенко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду