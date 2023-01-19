Депутат Рады Гончаренко анонсировал отставку замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

Кадровый состав Офиса президента Украины Владимира Зеленского будет изменен. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram.
Политик отметил, что располагает информацией о предстоящей отставке заместителя главы офиса лидера Кирилла Тимошенко. Процесс также коснется одного министра.
Ранее о своей отставке объявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Причиной стала критика, с которой он столкнулся после высказывания о взрыве в Днепропетровске. Затем политика добавили в базу сайта «Миротворца».