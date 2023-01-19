В Волгограде осудят двоих дельцов, торговавших контрафактными сигаретами

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Волгограда. Они в течение двух лет хранили в гараже немаркированные табачные изделия, которые впоследствии реализовывали.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 15 пачек контрафактной продукции общей стоимостью порядка 1,7 миллиона рублей, сообщает сетевое издание «АиФ Волгоград».
В рамках расследования уголовного дела арестованы внедорожник, денежные средства, другое имущество злоумышленников на сумму 4 миллиона рублей. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении лиц, которые продавали обвиняемым немаркированную табачную продукцию выделено в отдельное производство. Его расследование еще продолжается.