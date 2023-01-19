Звезда сериала «Игра престолов» Уна Чаплин появится в третьей части «Аватара»

Создатели франшизы собираются представить это племя в третьей части. Режиссер Джеймс Кэмерон рассказывал, что на'ви живут войной и олицетворяют темную сторону Пандоры. Из этого следует, что звезда «Игры престолов» будет играть антагонистку в триквеле.