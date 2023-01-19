Звезда сериала «Игра престолов» Уна Чаплин появится в третьей части «Аватара»

Актриса Уна Чаплин, известная зрителям по сериалу «Игра престолов», снимется в «Аватаре-3». Об этом сообщил продюсер кинофраншизы Джон Ландау.
Чаплин досталась роль героини по имени Варанг. Персонаж занимает место лидера огненного племени на'ви, сообщает Empire.
Создатели франшизы собираются представить это племя в третьей части. Режиссер Джеймс Кэмерон рассказывал, что на'ви живут войной и олицетворяют темную сторону Пандоры. Из этого следует, что звезда «Игры престолов» будет играть антагонистку в триквеле.
Напомним, в конце прошлого года состоялась премьера сиквела «Аватар: Путь воды». Лента уже заняла шестое место в списке самых кассовых фильмов в истории. Выход третьей части намечен на 20 декабря 2024 года.