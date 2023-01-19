Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента

России нужна альтернатива американскому и в целом западному контенту на телевидении, в кино и в интернете — у нас должно быть свое наполнение, считает певица Вика Цыганова. Потому что западные каналы «толкают» нам ценности западного мира, и мы это видим каждый день, пояснила она свою позицию корреспонденту ФАН. Именно это содержание и влияет на воспитание новых поколений россиян.
«Надо у себя порядок наводить в головах, в учебных заведениях. Что мы преподаем в них, какие у нас смыслы, что вообще педагоги в школах преподают нашим детям, в институтах. Вот у меня учится племянница в Высшей школе экономики, и там вообще даже не говорят, что идет операция как-то, что надо о родине думать, чем-то надо ей помочь. Говорят одно: вот сейчас будет мобилизация, и вы пойдете», — возмущается певица.
Зато иностранные СМИ и соцсети в изобилии подают материалы под принятым на Западе углом зрения, отмечает собеседница ФАН. Что и как будут воспринимать наши подрастающие поколения? Как это на них повлияет? Какое наполнение наших голов будет? Каким оно должно быть?
«Соцсети, конечно, переформатируют людей, это секты. У нас полное равнодушие. Кто у нас воюет? 40-50 лет, да очень молодые — дети по сути. А тридцатилетние у нас убежали, по разным странам попрятались — они потребители. Поэтому политика, как говорится, партии и государства должна быть направлена на то, чтобы воспитать действительно нормальных граждан, патриотов. И наполнение должно быть соответствующим: и в театрах, и фильмы надо снимать. О каждом герое можно снимать сериалы — нет, мы снимаем все равно про ментов и всякую чушь! Всякую чушь про каких-то там “светских львиц”, бред вообще. У нас огромное количество святых людей, у нас огромное количество воинов — а вот единственную Чебурашку сняли, это вот наш ответ всем. Во время Великой Отечественной войны и то снимали фильмы!» — напомнила Виктория Юрьевна.
Сейчас, полагает она, не снимают про героев, потому что политика в стране рыночная, капиталистическая. Кинотеатрам нужно продавать билеты, вот от коммерческой целесообразности все и идет.
«Я против этого. Считаю, что у нас общество должно быть социально ориентированным — справедливость какая-то должна быть. И люди должны четко понимать, что Россия у них единственная — страна, которую они любят, для которой они живут, работают. И первая заповедь — возлюби Господа — она должна быть для каждого русского человека, и не только русского, самой главной, основополагающей», — делится своими мыслями артистка.
И надо переходить на законы военного времени, потому что от тысяч западных танков нас никакие иностранные интернет-сервисы не спасут: все пойдем воевать. А в телевизионные программы люди уже не верят.
«Вот поэтому наполнение должно быть искренним и настоящим», — подытожила исполнительница шансона.
Ранее Вика Цыганова рассказала ФАН о том, что после выхода клипа на песню «Вагнер» ей стали угрожать украинские радикалы.