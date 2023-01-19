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Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента

Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента

России нужна альтернатива американскому и в целом западному контенту на телевидении, в кино и в интернете — у нас должно быть свое наполнение, считает певица Вика Цыганова. Потому что западные каналы «толкают» нам ценности западного мира, и мы это видим каждый день, пояснила она свою позицию корреспонденту ФАН. Именно это содержание и влияет на воспитание новых поколений россиян.

«Надо у себя порядок наводить в головах, в учебных заведениях. Что мы преподаем в них, какие у нас смыслы, что вообще педагоги в школах преподают нашим детям, в институтах. Вот у меня учится племянница в Высшей школе экономики, и там вообще даже не говорят, что идет операция как-то, что надо о родине думать, чем-то надо ей помочь. Говорят одно: вот сейчас будет мобилизация, и вы пойдете», — возмущается певица.

Зато иностранные СМИ и соцсети в изобилии подают материалы под принятым на Западе углом зрения, отмечает собеседница ФАН. Что и как будут воспринимать наши подрастающие поколения? Как это на них повлияет? Какое наполнение наших голов будет? Каким оно должно быть?

Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента
«Соцсети, конечно, переформатируют людей, это секты. У нас полное равнодушие. Кто у нас воюет? 40-50 лет, да очень молодые — дети по сути. А тридцатилетние у нас убежали, по разным странам попрятались — они потребители. Поэтому политика, как говорится, партии и государства должна быть направлена на то, чтобы воспитать действительно нормальных граждан, патриотов. И наполнение должно быть соответствующим: и в театрах, и фильмы надо снимать. О каждом герое можно снимать сериалы — нет, мы снимаем все равно про ментов и всякую чушь! Всякую чушь про каких-то там “светских львиц”, бред вообще. У нас огромное количество святых людей, у нас огромное количество воинов — а вот единственную Чебурашку сняли, это вот наш ответ всем. Во время Великой Отечественной войны и то снимали фильмы!» — напомнила Виктория Юрьевна.

Сейчас, полагает она, не снимают про героев, потому что политика в стране рыночная, капиталистическая. Кинотеатрам нужно продавать билеты, вот от коммерческой целесообразности все и идет.

Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента
«Я против этого. Считаю, что у нас общество должно быть социально ориентированным — справедливость какая-то должна быть. И люди должны четко понимать, что Россия у них единственная — страна, которую они любят, для которой они живут, работают. И первая заповедь — возлюби Господа — она должна быть для каждого русского человека, и не только русского, самой главной, основополагающей», — делится своими мыслями артистка.

И надо переходить на законы военного времени, потому что от тысяч западных танков нас никакие иностранные интернет-сервисы не спасут: все пойдем воевать. А в телевизионные программы люди уже не верят.

«Вот поэтому наполнение должно быть искренним и настоящим», — подытожила исполнительница шансона.

Ранее Вика Цыганова рассказала ФАН о том, что после выхода клипа на песню «Вагнер» ей стали угрожать украинские радикалы.
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