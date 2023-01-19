Певица Вика Цыганова объяснила недостаток патриотизма отсутствием искреннего контента

России нужна альтернатива американскому и в целом западному контенту на телевидении, в кино и в интернете — у нас должно быть свое наполнение, считает певица Вика Цыганова. Потому что западные каналы «толкают» нам ценности западного мира, и мы это видим каждый день, пояснила она свою позицию корреспонденту ФАН. Именно это содержание и влияет на воспитание новых поколений россиян.