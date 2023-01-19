Ученые ЮФУ сообщили о разработке нового растительного антибиотика

Ученые химического факультета Южного федерального университета разрабатывают новый растительный антибиотик на основе берберина.
Указанное вещество представляет собой алкалоид изохинолинового типа, который прошел длительную эволюцию. Химики ЮФУ изучают берберин с 2014 года. За этот период времени из соединения удалось получить несколько уникальных веществ, которые ранее не были описаны.
«Наиболее стабильные и перспективные на наш взгляд производные отправлялись на биоиспытания – относительно простой и доступный способ получить данные об активности против штаммов патогенных бактерий», — рассказал младший научный сотрудник СНИЛ «Медицинская химия» Химического факультета ЮФУ Олег Демехин.
На данном этапе полученное в ЮФУ соединение, которое в последствии станет новым растительным антибиотиком, находится на стадии In vitro. Это первый этап исследований и испытаний всех будущих лекарств.