ФАС возбудила дело о картельном сговоре после выявленных нарушений при проведении 170 тендеров Комздравом Петербурга

По мнению ФАС, Комитет по здравоохранению Петербурга допустил нарушения при проведении более 170 тендеров. Конкурсы касались «организации единого цифрового контура в больницах города». Между тем ряд контрактов по данному направлению до конца еще не выполнен, что может говорить о срыве части национального проекта. Правоохранители, которые рапортовали о нарушениях, считают, что ответственность должны нести не только чиновники-исполнители, но и губернатор Александр Беглов.