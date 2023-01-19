ФАС возбудила дело о картельном сговоре после выявленных нарушений при проведении 170 тендеров Комздравом Петербурга

Реализация национального проекта «Здравоохранение» в Петербурге переросла в судебные разбирательства. Федеральная антимонопольная служба выявила массу нарушений, что стало основанием для возбуждения дела о картельном сговоре, сообщило издание «Аргументы недели».
Отметим, что ФАС проводила расследование, получив соответствующие заявления от прокуратуры и ФСБ. Указанные ведомства ранее уже выявили череду нарушений со стороны петербургских чиновников.
По мнению ФАС, Комитет по здравоохранению Петербурга допустил нарушения при проведении более 170 тендеров. Конкурсы касались «организации единого цифрового контура в больницах города». Между тем ряд контрактов по данному направлению до конца еще не выполнен, что может говорить о срыве части национального проекта. Правоохранители, которые рапортовали о нарушениях, считают, что ответственность должны нести не только чиновники-исполнители, но и губернатор Александр Беглов.
Примечательно, что глава города не принял реальных мер для наказания сотрудников администрации. Вместо этого Комитет по здравоохранению подал иски, в которых оспаривает результаты расследования ФАС.