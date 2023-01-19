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Причиной эвакуации Департамента финансов Москвы стало короткое замыкание на пятом этаже

Происшествия
Причиной эвакуации Департамента финансов Москвы стало короткое замыкание на пятом этаже

Сотрудников Департамента финансов Москвы эвакуировали из здания на улице Бахрушина из-за короткого замыкания на пятом этаже. Порядка 50 человек вывели из здания до прибытия спасателей, сообщает источник ФАН в столичных экстренных службах.

Ранее сообщалось, что эвакуация людей проводилась из-за возгорания. Источник ФАН уточнил, что на пятом этаже департамента действительно произошло короткое замыкание, однако это привело лишь к задымлению.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС. После проверки здания сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места.
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