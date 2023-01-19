Причиной эвакуации Департамента финансов Москвы стало короткое замыкание на пятом этаже

Сотрудников Департамента финансов Москвы эвакуировали из здания на улице Бахрушина из-за короткого замыкания на пятом этаже. Порядка 50 человек вывели из здания до прибытия спасателей, сообщает источник ФАН в столичных экстренных службах.
Ранее сообщалось, что эвакуация людей проводилась из-за возгорания. Источник ФАН уточнил, что на пятом этаже департамента действительно произошло короткое замыкание, однако это привело лишь к задымлению.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС. После проверки здания сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места.