Показатели нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 году оказались перевыполнены

Запланированные на 2022 год показатели национальной программы «Цифровая экономика» оказались перевыполнены. Об этом рассказал во время брифинга вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Глава государства Владимир Путин ранее определил цифровизацию как одно из пяти наиболее значимых направлений развития страны. Чернышенко отметил, что профильные ведомства сумели добиться значимых результатов.
Наиболее существенно оказался превышен показатель вложений в российские IT-решения — на 157,4%. Общая сумма составила 521,9 млрд рублей. При этом доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла 99,97% при плановом значении в 65%.