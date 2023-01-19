Дандыкин: ВСУ столкнутся со сложностями в случае поставок французских танков Leclerc

Танк Leclerc является основной боевой тяжелой бронемашиной французской армии. Он имеет хорошие характеристики, но весьма сложен в управлении и техническом обслуживании. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее западные СМИ сообщали, что правительство Франции рассматривает возможность отправки танков Leclerc на Украину для того, чтобы убедить Германию передать Киеву танки Leopard.
По словам Дандыкина, Leclerc — это очень высокотехнологический танк, что также является его недостатком и сложностью эксплуатации. По мнению эксперта, французские боевые машины даже превосходят британские танки Challenger и чем-то немецкие Leopard.
«Проблема западных наступательных вооружений — это как раз высокотехнологичность, которая не всегда играет на руку. Получается, что рядом всегда нужно держать ремонтную бригаду либо отвозить куда-то танки на ремонт», — сказал Дандыкин.
В случае поставок танков Leclerc, Украина столкнется со сложностями в техническом обслуживании этих боевых машин, так как в рядах ВСУ отмечается дефицит высококлассных механиков.
Эксперт отметил, что российским военным хорошо известны характеристики танков Leclerc, и они знают, как их лучше уничтожать.