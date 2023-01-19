Томский школьник принес на урок гранату

Учащийся томского лицея №1 принес на урок по основам безопасности жизнедеятельности гранату. После этого преподавательский состав, персонал и учеников лицея в срочном порядке эвакуировали из учебного заведения.
Как сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо», со ссылкой на «Томск.ру», всех сотрудников общеобразовательного учреждения вместе с учениками незамедлительно эвакуировали из лицея. Взрывоопасность муляжа проверяют оперативно прибывшие к месту инцидента работники правоохранительных органов.
Ученик девятого класса приобрел в интернете учебную гранату и взял ее с собой в лицей, чтобы показать учителю. Педагог забрал подозрительный предмету у школьника, после чего всех людей вывели из лицея, уведомили в мэрии Томска.