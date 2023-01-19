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Мэр Днепра назвал купание на Крещение безобразием и посоветовал украинцам «утопиться»

Общество
Мэр Днепра назвал купание на Крещение безобразием и посоветовал украинцам «утопиться»

Власти Днепра не будут заниматься организацией прорубей для традиционных купаний на Крещение Господне, заявил мэр города Борис Филатов.

Глава Днепра назвал крещенскую традицию безобразием. При этом Филатов отметил, что по своему усмотрению верующие могут делать все, что хотят. Сообщение мэра опубликовано в его Telegram-канале.

«По собственному усмотрению делайте, что хотите. Можете хоть утопиться», — посоветовал чиновник.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев завершит эру «двоецерковности», и в стране останется одна православная церковь. Ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.
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