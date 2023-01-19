Иван Ургант планирует зарабатывать за границей вслед за Познером

Телеведущий и юморист Иван Ургант планирует зарабатывать за границей вслед за журналистом Владимиром Познером. В скором времени он выступит на Кипре.
В Сети появилась информация о грядущем выступлении Урганта и Познера в Лимасолле на Кипре. На сайте Cyprus Butterfly сообщается, что выступление пройдет 23 февраля на местной площадке. Стоимость билетов варьируется от 50 до 350 евро.
Недавно поклонники стали бить тревогу после исчезновения Познера. Оказалось, журналист находится в Лос-Анджелесе. В Сети появились кадры, на которых он исполняет джазовую композицию, а сзади пританцовывает актер Леонид Ярмольник, сообщает портал Teleprogramma.pro.