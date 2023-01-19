Гроб актера Вахтанга Кикабидзе украсили украинским флагом

Гроб звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе украсили флагом Украины. По данным журналистов, такое решение приняли родные актера.
СМИ распространили фотографии гроба артиста, сделанные во время церемонии прощания. На снимках видно, что на крышке погребального ящика лежат грузинский и украинский флаги. Кроме того, перед гробом установили венок с ленточками в цветах флага Украины.
Напомним, Кикабидзе ушел из жизни 15 января. Актер скончался в 84 года от осложнений, вызванных хронической болезнью почек.
Артиста похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси 19 января. Кикабидзе будет покоиться рядом с матерью.