В алтайском селе Усть-Кокса сгорел торговый центр «Простор»

Сотрудники МЧС потушили пожар, который вспыхнул в торговом центре «Простор» в алтайском селе Усть-Кокса. Ни один человек не погиб и не пострадал, рассказали в пресс-службе регионального спасательного ведомства.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Мичурина. К настоящему моменту возгорание полностью потушено. По данным сообщения, в ликвидации пламени принимали участие десять сотрудников МЧС, и были привлечены четыре единицы спецтехники.
После пожара специалисты организовали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств случившегося. Ход мероприятия находится на контроле прокуратуры Алтая.