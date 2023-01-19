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В алтайском селе Усть-Кокса сгорел торговый центр «Простор»

Происшествия
В алтайском селе Усть-Кокса сгорел торговый центр «Простор»

Сотрудники МЧС потушили пожар, который вспыхнул в торговом центре «Простор» в алтайском селе Усть-Кокса. Ни один человек не погиб и не пострадал, рассказали в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Мичурина. К настоящему моменту возгорание полностью потушено. По данным сообщения, в ликвидации пламени принимали участие десять сотрудников МЧС, и были привлечены четыре единицы спецтехники.

После пожара специалисты организовали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств случившегося. Ход мероприятия находится на контроле прокуратуры Алтая.
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