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Двое детей пребывают в тяжелом состоянии после аварии с пьяным бизнесменом в Керчи

Происшествия
Двое детей пребывают в тяжелом состоянии после аварии с пьяным бизнесменом в Керчи

В Керчи произошла авария, в которой пострадали двое детей. В больницу были доставлены мальчик и девочка семи-восьми лет. Они получили серьезные травмы. Медики оценили их состояние как тяжелое.

Напомним, что на перекрестке мужчина за рулем BMW потерял контроль над машиной. Иномарка вылетела с дороги и сбила двух детей, которые играли возле арки в парке.

В момент аварии 41-летний автомобилист был пьяный. Проверка показала, что он является ранее судимым предпринимателем. Его уже лишали прав на вождение транспорта.
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