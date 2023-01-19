Двое детей пребывают в тяжелом состоянии после аварии с пьяным бизнесменом в Керчи

В Керчи произошла авария, в которой пострадали двое детей. В больницу были доставлены мальчик и девочка семи-восьми лет. Они получили серьезные травмы. Медики оценили их состояние как тяжелое.
Напомним, что на перекрестке мужчина за рулем BMW потерял контроль над машиной. Иномарка вылетела с дороги и сбила двух детей, которые играли возле арки в парке.
В момент аварии 41-летний автомобилист был пьяный. Проверка показала, что он является ранее судимым предпринимателем. Его уже лишали прав на вождение транспорта.