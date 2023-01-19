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Глава тайваньского правительства Су Чжэньчан подал прошение об отставке

Политика
Глава тайваньского правительства Су Чжэньчан подал прошение об отставке

Некоторые инициативы в рамках работы Правительства Тайваня были нехорошо реализованы. Такое признание сделал премьер-министр Су Чжэньчан.

Глава тайваньского правительства подал прошение об отставке. Аналогичным образом поступили и члены кабинета министров, рассказал Су Чжэньчан в соцсетях.

«Я хочу, чтобы новая правительственная команда работала лучше. Я молюсь за благополучие Тайваня и процветание народа и страны», — написал премьер.

Глава правительства также обратился к президенту Тайваня Цай Инь-Вэню. Он поблагодарил лидера за возможность поработать на посту и призвал выбрать нового премьера как можно скорее.
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