Глава тайваньского правительства Су Чжэньчан подал прошение об отставке

Некоторые инициативы в рамках работы Правительства Тайваня были нехорошо реализованы. Такое признание сделал премьер-министр Су Чжэньчан.
Глава тайваньского правительства подал прошение об отставке. Аналогичным образом поступили и члены кабинета министров, рассказал Су Чжэньчан в соцсетях.
«Я хочу, чтобы новая правительственная команда работала лучше. Я молюсь за благополучие Тайваня и процветание народа и страны», — написал премьер.
Глава правительства также обратился к президенту Тайваня Цай Инь-Вэню. Он поблагодарил лидера за возможность поработать на посту и призвал выбрать нового премьера как можно скорее.