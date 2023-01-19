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Хакеры взломали сайт Минфина Чехии

Общество
Хакеры взломали сайт Минфина Чехии

Сайт Министерства финансов Чехии подвергся кибератаке. Сами хакеры подтвердили, что вывели портал ведомства из строя.

При попытке зайти на официальный ресурс чешского минфина появляется уведомление «запрос был заблокирован». Хакеры в социальных сетях заявили, что с успехом «положили сайт», а также его поддомен и портал открытых данных.

Кроме того, айтишники смогли вывести из строя сайт чешского производителя станков TAJMAC-ZPS. Ранее хакерская группировка сообщила о взломе системы Налоговой службы Соединенных Штатов.
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