Дочь Стриженовых объявила о помолвке

Напомним, у Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия Грищенко. Она замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары есть сын Петр. Он появился на свет в апреле 2018 года, благодаря чему Стриженовы стали бабушкой и дедушкой.