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Дочь Стриженовых объявила о помолвке

Шоу-бизнес
Дочь Стриженовых объявила о помолвке

Младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова выходит замуж. Девушка, которую зовут Александра Стриженова, обручилась с возлюбленным.

Дочь знаменитых супругов объявила о помолвке в соцсетях. 22-летняя девушка опубликовала серию снимков с избранником, демонстрируя при этом в кадре кольцо на безымянном пальце.

Будущего зятя телеведущей и режиссера зовут Антон Чуреков. Он встречается со Стриженовой-младшей уже восемь лет.

Напомним, у Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия Грищенко. Она замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары есть сын Петр. Он появился на свет в апреле 2018 года, благодаря чему Стриженовы стали бабушкой и дедушкой.
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