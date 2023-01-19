Дочь Стриженовых объявила о помолвке

Младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова выходит замуж. Девушка, которую зовут Александра Стриженова, обручилась с возлюбленным.
Дочь знаменитых супругов объявила о помолвке в соцсетях. 22-летняя девушка опубликовала серию снимков с избранником, демонстрируя при этом в кадре кольцо на безымянном пальце.
Будущего зятя телеведущей и режиссера зовут Антон Чуреков. Он встречается со Стриженовой-младшей уже восемь лет.
Напомним, у Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия Грищенко. Она замужем за финансистом Петром Грищенко. У пары есть сын Петр. Он появился на свет в апреле 2018 года, благодаря чему Стриженовы стали бабушкой и дедушкой.