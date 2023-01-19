Немцы назвали дерзостью выпад Зеленского против Шольца в Давосе

Канцлер Германии Олаф Шольц заботится только об интересах немецкого народа. Такое заявление сделали читатели Die Welt.
Немцы прокомментировали речь президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе. Пользователи Сети назвали дерзостью выпад главы государства против Шольца из-за «недостаточно» поддержки Берлином Киева.
«Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем - это наша политика. Шольц предан только своему народу, даже если вам это не нравится. Наш экономический ущерб уже достаточно велик. Я бы сказал — достаточно!» — написал один из пользователей.
«Немедленное прекращение всякой поддержки Украины было бы надлежащим ответом на ежедневную дерзость, исходящую от Киева», — посадил на место Зеленского после критики Шольца другой комментатор.
Украинский лидер выступил на форуме в Давосе в режиме онлайн. Вместо него мероприятие посетила супруга президента Елена Зеленская. Первая леди Украины также обратилась к Западу с призывом поставлять больше оружия Киеву, за что ее раскритиковали пользователи Сети из США и Европы.