Немцы назвали дерзостью выпад Зеленского против Шольца в Давосе

Украинский лидер выступил на форуме в Давосе в режиме онлайн. Вместо него мероприятие посетила супруга президента Елена Зеленская. Первая леди Украины также обратилась к Западу с призывом поставлять больше оружия Киеву, за что ее раскритиковали пользователи Сети из США и Европы.