Экономист Хазин одной фразой описал форум в Давосе

Хазин констатировал тот факт, что картина мира изменилась. При этом участники мероприятия пытаются изобразить другую ситуацию. По его словам, указанные лица привыкли считать себя «властелинами мира». Их роль падает, поэтому западные политики пытаются привлечь к себе внимание.