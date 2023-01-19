Экономист Хазин одной фразой описал форум в Давосе

Экономический форум в Давосе превратился в тусовку проигрывающих единомышленников, которые пытаются привлечь к себе внимание. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.
Эксперт выступил в эфире программы «Полный контакт». По его словам, раньше в мероприятии принимали участие лица, которые рулили миром. Однако сейчас форум превратился в тусовку проигрывающих единомышленников.
«Я смотрю на Давос и смеюсь. Бобик сдох», – сказал Хазин.
«Жалко Бобика», – поддержал ведущий Владимир Соловьев экономиста.
Хазин констатировал тот факт, что картина мира изменилась. При этом участники мероприятия пытаются изобразить другую ситуацию. По его словам, указанные лица привыкли считать себя «властелинами мира». Их роль падает, поэтому западные политики пытаются привлечь к себе внимание.
«Но это от полной безнадежности», – подчеркнул Хазин.
Ранее Михаил Хазин заявил о попытках Соединенных Штатов выстроить колониальную систему с метрополией в лице AUKUS. По его словам, Вашингтон пытается подмять под себя все ключевые сферы производства.