Обвиняемые в шпионаже в пользу РФ шведы получили тюремные сроки

Шведский суд огласил приговор по делу двух братьев, которые являются подданными страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Один из них проведет в тюрьме девять лет и девять месяцев, второй — остаток жизни. Об этом пишут местные средства массовой информации.