Обвиняемые в шпионаже в пользу РФ шведы получили тюремные сроки

Шведский суд огласил приговор по делу двух братьев, которые являются подданными страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Один из них проведет в тюрьме девять лет и девять месяцев, второй — остаток жизни. Об этом пишут местные средства массовой информации.
По данным Шведского радио, с марта 2011 по сентябрь 2021 старший из братьев работал в структурах безопасности и вооруженных силах страны. Благодаря этому мужчинам удалось получить доступ к секретной информации. Как установило следствие, всего шведы передали РФ более 100 документов.