Военный эксперт Кашин: запасы западных снарядов оказались неадекватными потребностям Киева

Напомним, как сообщили 19 января немецкие СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при одном условии — согласии Соединенных Штатов предоставить Киеву свои танки Abrams. Как заявило издание Suddeutsche Zeitung, такое условие Шольц поставил в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Однако Байден в итоге не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Сейчас Вашингтон всеми силами добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов.