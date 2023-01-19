Военный эксперт Кашин: запасы западных снарядов оказались неадекватными потребностям Киева

Как стало известно накануне, США пришлось «распечатать» свои арсеналы в Израиле, чтобы восполнить дефицит боеприпасов в ВСУ. При этом в западной прессе часто пишут, что «снарядный голод» испытывает не только Запад, но и Россия. Как заявил ФАН военный аналитик Василий Кашин, сегодня Москва в этом плане оказалась в намного более выгодном положении, чем Вашингтон.
Накануне издание The New York Times сообщило, что Пентагон начал использовать крупный запас боеприпасов США в Израиле, чтобы удовлетворить потребности Украины в артиллерийских снарядах. Ранее этот запас обеспечивал Пентагон оружием и боеприпасами в ходе ближневосточных конфликтов. По мнению аналитиков, сейчас украинский конфликт превратился в «артиллерийскую войну на истощение», в рамках которой каждая из сторон выпускает тысячи снарядов ежедневно.
Судя по всему, ВСУ почти исчерпали боеприпасы для имеющегося у них советского вооружения. И это вызвало необходимость перехода к использованию образцов, поставленных США и другими западными странами. Напомним, артиллерия составляет основу огневой мощи сухопутных войск как у украинской, так и у российской армии. По мнению аналитиков, во многом исход конфликта может быть определен скорым окончанием боеприпасов у одной из сторон.
Однако собственные ресурсы у США сейчас истощены, указали СМИ, а американские производители не в состоянии работать в соответствии с темпами боевых действий на Украине. Поэтому Пентагон обратился к альтернативным поставщикам снарядов, в том числе — к Израилю. Сама по себе отправка Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов с «запасных» складов говорит об ограниченности промышленной базы США.
На этом фоне президент РФ Владимир Путин сообщил: «Российский ВПК за последний год набрал серьезные обороты, и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые — практически круглосуточно». По данным российских СМИ, ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов в РФ во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США. Президент РФ заверил, что «снарядного голода» в армии РФ «нет и не предвидится», особенно с учетом имеющегося запаса боеприпасов.
Как заявил ФАН военный аналитик, директор Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, на данном этапе спецоперации между Россией и Западом началась «гонка мощностей» в военно-промышленных комплексах.
«В том, что на Украину могут быть направлены американские снаряды из Израиля, нет ничего удивительного. США имеют право пользоваться ими так, как считают нужным, потому что это их арсеналы, — указал эксперт. — Насколько я знаю, до последнего времени сам Израиль не поставлял Киеву ничего из собственных военных разработок. Но повлиять на желание Штатов воспользоваться их собственными запасами, находящимися на его территории, Израиль, разумеется, не может».
Кашин указал — к началу военной спецоперации РФ, запасы и масштабы производства снарядов во всех западных странах оказались неадекватными потребностям Киева.
«Особенно неадекватными они оказались в Европе, а в США — просто недостаточными. Сейчас во многих странах ЕС идет активный процесс наращивания производства снарядов. Но проблема для Запада в том, что речь идет о необходимости увеличить производство не на десятки процентов, а в несколько раз. По сути, натовские генералы сейчас переоценивают весь объем потребностей в артиллерийских боеприпасах, — подчеркнул аналитик. — Для того, чтобы выиграть это время, американцы выгребают все возможные запасы 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Общий объем этих запасов подсчитать трудно, но представители Пентагона упорно «ходят по миру», пытаясь выжать максимум из своих союзников. В итоге снаряды отправляются либо прямиком на Украину, либо, как в случае с Израилем — транзитом через американский военный резерв».
По мнению Кашина, сегодня никто не сможет даже приблизительно оценить, в течение какого времени Пентагон сможет таким образом поддерживать минимальные потребности артиллерии ВСУ.
«При этом о «снарядном паритете» Запада с Россией сегодня речь не идет. Судя по той информации, которая есть в открытом доступе, российские войска в состоянии тратить в день в несколько раз больше боеприпасов, чем Украина. При этом с российской стороны в последние недели также фиксировались заявления о нехватке снарядов — в том плане, что их не так много, как наши военные хотели бы. Видимо, с нашей стороны также есть проблема исчерпания запасов, а также нехватки производственных мощностей. Но, в любом случае, поставки снарядов на фронт с нашей стороны сейчас идут в значительно большем объеме, чем у противника», — сообщил аналитик.
В ближайшее время многое в плане поставок снарядов будет зависеть от того, как быстро и эффективно обеим сторонам конфликта — России и Западу — удастся нарастить свое производство.
«Мы видим классическую историю экономической мобилизации в духе первой половины ХХ века — когда надо максимально сконцентрироваться, и бросить все силы на выпуск массового, не самого сложного вида боеприпасов или военной техники. С нашей стороны, дело еще и в том, что в начале спецоперации на Украине — судя по многим свидетельствам — наши военные расходовали самые разные виды боеприпасов, включая высокоточные, на поражение любых целей противника, которые только попадались. Сегодня никто не скажет, насколько силен снарядный дефицит в российской армии, и есть ли он вообще. — подчеркнул Кашин. — Да, наши военные жалуются на нехватку боеприпасов, но, в конце концов, так происходит в ходе любого крупного конфликта. Думаю, что наши снарядные проблемы далеко не настолько серьезны, как у ВСУ. Но дальше все будет зависеть от мобилизации нашей и западной военной промышленности».
Напомним, как сообщили 19 января немецкие СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при одном условии — согласии Соединенных Штатов предоставить Киеву свои танки Abrams. Как заявило издание Suddeutsche Zeitung, такое условие Шольц поставил в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Однако Байден в итоге не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Сейчас Вашингтон всеми силами добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов.