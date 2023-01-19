Россияне по итогам 2022 года стали в десять раз чаще делать покупки в рассрочку

Россияне за 2022 год стали в десять раз чаще пользоваться BNPL, говорится в сообщении финучреждения. Несмотря на ранние прогнозы, что масштабы рассрочки не превысят 8 млрд рублей, общий оборот сервиса уже был оценен в несколько миллиардов рублей.