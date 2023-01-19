Россияне по итогам 2022 года стали в десять раз чаще делать покупки в рассрочку

Общий объем покупок, совершенных россиянами через сервис BNPL (Buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом») с момента запуска в 2021 году составил 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Долями» (контрагент банка «Тинькофф»).
Россияне за 2022 год стали в десять раз чаще пользоваться BNPL, говорится в сообщении финучреждения. Несмотря на ранние прогнозы, что масштабы рассрочки не превысят 8 млрд рублей, общий оборот сервиса уже был оценен в несколько миллиардов рублей.
Основатель консалтинговой фирмы Anderida Financial Group Алексей Тараповский спрогнозировал, что к 2025 году мировой рынок рассрочки достигнет 350–400 млрд долларов.
Сервис BNPL, в отличие от обычного кредита, позволяет покупателю приобретать товар, оплачивая его ровными частями без дополнительных процентов. Похожую услугу в РФ предоставляют «Тинькофф» и «Альфа-банк», а также маркетплейсы — Яндекс, ЦФТ и Ozon.