Депутат Милонов: народ готов отстаивать православную веру на Украине

Русские, украинцы и белорусы — один народ в историческом и духовном смыслах, искусственно разделенный при помощи коллаборационистов. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Православные христиане сегодня отмечают праздник Крещения Господня. В этот день верующие в России, Республике Беларусь и Украине окунаются в купелях и вспоминают о снисхождении Святого Духа на основателя церкви — Иисуса из Назарета.
Депутат Виталий Милонов обратил внимание на причину противостояния между РФ и Киевом. Часть населения «незалежной» выступает в роли агентов иностранного влияния.
«Были взяты коллаборационисты, прослывшие предателями. Я имею в виду западенцев, которые при каждом удобном случае совершали каиновое преступление и предавали своих братьев. Они были взяты за основу и с готовностью выступали в качестве иудиных детей. Я смотрел выступление митрополита Онуфрия (митрополит Киевский и всея Украины. — Прим. ФАН). Он считает, что их церковь «незалежная» и независимая от Москвы и России. В то же время я вижу реакцию многих людей, живущих на Украине. Они готовы отстаивать православную веру. Существует большая разница между правящими элитами и коренными народами», — отметил эксперт.
Парламентарий указал на общие корни жителей РФ и «незалежной». Население оказалось искусственно разделено.
«Если бы не искусственное навязывание в течение многих десятков лет идеологии украинства, то сами люди, живущие на Украине, никогда в жизни не додумались бы до таких чудовищных форм. Я считаю, что чем меньше мы будем говорить о том, что есть разные народы, тем лучше. Мы один народ. Нельзя провести никакого различия даже с точки зрения генетики. Невозможно определить генетическое различие русского, украинца и белоруса. Мы даже одинаковой гаплогруппы», — констатировал Милонов.
Эксперт предложил собственную модель классификации жителей трех основных восточнославянских государств. Он напомнил о злонамеренном вредительстве со стороны морально сомнительных персон.
«Честно говоря, русский, украинский и белорусский народы — это один большой суперэтнос. Люди, говорящие по-другому, вольно или невольно дают повод недобропорядочным людям проводить разделения. Мы один народ, совершенно один», — резюмировал он.
Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман напомнил о суверенном праве России выбирать партнеров для военно-технического сотрудничества.