Попытка украинских войск нанести удар по Крыму с помощью американского оружия получит сокрушительный ответ, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.
«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Агрессивные намерения Киева в отношении Крыма только подтверждают, что РФ необходимо защищать свои интересы вплоть до западных границ Украины, отметил Гемпель.
Ранее СМИ сообщили, что в новый пакет военной помощи для Украины могут войти ракеты с дальностью 160 километров. После в украинском сегменте Сети начали угрожать ударами по Крыму.