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В Крыму предупредили о сокрушительном ответе России в случае ударов ВСУ по полуострову

Армия
В Крыму предупредили о сокрушительном ответе России в случае ударов ВСУ по полуострову

Попытка украинских войск нанести удар по Крыму с помощью американского оружия получит сокрушительный ответ, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Агрессивные намерения Киева в отношении Крыма только подтверждают, что РФ необходимо защищать свои интересы вплоть до западных границ Украины, отметил Гемпель.

Ранее СМИ сообщили, что в новый пакет военной помощи для Украины могут войти ракеты с дальностью 160 километров. После в украинском сегменте Сети начали угрожать ударами по Крыму.
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