Владелец редкой лошади пытался сэкономить на пошлине 2 миллиона рублей

Согласно имеющимся документам, цена лошади составляет 100 тысяч евро. Таким образом, разница в таможенных платежах, уплаченных фактически, с таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, составила более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты таможенных платежей.