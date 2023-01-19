Владелец редкой лошади пытался сэкономить на пошлине 2 миллиона рублей

Гражданин России не доплатил таможенных платежей на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей за купленную в Европе лошадь. Возбуждено уголовное дело.
Об этом рассказали сотрудники пресс-службы Северо-Западного таможенного управления. Гражданин приобрел в Дании породистую скаковую лошадь, передает «Псковское агентство информации». Стоимость скакуна была заявлена 1700 евро. За ввоз животного заплатили пошлину в сумме 38 тысяч рублей.
Однако сотрудники Псковской таможни, проводя фактический контроль, обнаружили несоответствие данных в документах, представленных в таможенный орган, и информацией, содержащейся в паспорте животного. Кроме того, было выявлено несоответствие стоимости животного.
Согласно имеющимся документам, цена лошади составляет 100 тысяч евро. Таким образом, разница в таможенных платежах, уплаченных фактически, с таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, составила более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты таможенных платежей.