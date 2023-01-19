Режиссер Николай Досталь готовился снимать новый фильм незадолго до смерти

Актер Александр Коршунов прокомментировал сообщение о смерти режиссера Николая Досталя. Артист рассказал, какие планы строил кинематографист незадолго до смерти.
Коршунов напомнил, что ему посчастливилось не раз работать с Досталем. Актер снялся в его фильмах «Завещание Ленина», «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Раскол».
«Для меня это совершенно ошарашивающая и страшная новость», — поделился эмоциями после смерти Досталя артист.
По словам Коршунова, он мог сыграть в еще одном фильме режиссера, который тот так и не успел снять. Кинематографист даже прислал актеру сценарий. Артист очень надеялся, что проект реализуется, но в последние месяцы они Досталем не общались.
«Очень много мог бы сделать и сделал бы непременно, потому что у него очень много было замыслов и он полон был энергии и желания работать», — отметил Коршунов в беседе с телеканалом «360».
Николай Досталь ушел из жизни 18 января. О смерти режиссера стало известно только на следующий день. Кинодеятелю было 76 лет. Причиной ухода Досталя стала сердечная недостаточность.