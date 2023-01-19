Он привел меня в кино: актер Сергей Баталов вспоминает режиссера Николая Досталя

Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Российской Федерации Николай Досталь скончался в возрасте 76 лет. В беседе с ФАН своими воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Баталов.
Артист заявил, что известие о смерти режиссера стало для него тяжелым потрясением.
«Я соболезную его родственникам. Это страшный удар», — сказал актер.
Сергей Баталов также подчеркнул, что картина Николая Досталя «Облако-рай» стала настоящей вехой в жизни артиста.
«Для меня это удар. Меня душат слезы. Это мой крестный в кино. Мы встретились 33 года назад на съемках фильма “Облако-рай”. Это выдающийся режиссер, человек кино. Вся его семья связана с кино. Его отец, Николай Досталь, был очень знаменит. К сожалению, он погиб в автокатастрофе. Его сыновья — режиссеры, продюсеры. Его жена художник по костюмам. Это был человек, о котором можно сказать: “Что такое кино — это Досталь!”. Мы все его очень любили. Это человек, который привел меня в кино. “Облако-рай” — его главный фильм», — заявил собеседник ФАН.
Кроме того, артист поделился воспоминаниями о том, каково было работать со знаменитым режиссером.
«Он всегда любил артистов. Он ведь вышел из вторых режиссеров. Когда он закончил ВГИК, сначала был вторым режиссером. Он был очень дотошным. Не зря Ирина Розанова говорила: “Николай Николаевич, у вас фамилия Досталь от слова достать”. Если у актера на костюме были не те пуговицы, он заставлял их срезать и найти именно пуговицы того времени. Это очень серьезный режиссер. Это по-настоящему творческий человек — Творец!» — заключил заслуженный артист Российской Федерации.
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