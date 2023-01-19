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Мать Костомарова отреагировала на планы врачей отключить фигуриста от аппарата ЭКМО

Спорт
Мать Костомарова отреагировала на планы врачей отключить фигуриста от аппарата ЭКМО

Мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прокомментировала новости о состоянии сына. Женщина отреагировала на планы врачей отключить фигуриста от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

СМИ выяснили, что в состоянии спортсмена наметились улучшения. Врачи рассчитывают отключить Костомарова от аппарата ЭКМО, который используют в экстренных случаях.

Планы специалистов говорят, что организм олимпийского чемпиона может работать самостоятельно. Мать фигуриста ответила на вопрос, какое у нее настроение в связи с этой новостью.

«Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — заявила она телеканалу «360».

По словам женщины, она узнает все новости о сыне из прессы или от жены Костомарова — фигуристки Оксаны Домниной. Мать спортсмена пока не навещала сына. Она добавила, что врачи лучше знают, как поступать.

Напомним, фигуриста госпитализировали 10 января с воспалением легких. Спортсмен находится в больнице в Коммунарке.
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