Мать Костомарова отреагировала на планы врачей отключить фигуриста от аппарата ЭКМО

Мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прокомментировала новости о состоянии сына. Женщина отреагировала на планы врачей отключить фигуриста от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
СМИ выяснили, что в состоянии спортсмена наметились улучшения. Врачи рассчитывают отключить Костомарова от аппарата ЭКМО, который используют в экстренных случаях.
Планы специалистов говорят, что организм олимпийского чемпиона может работать самостоятельно. Мать фигуриста ответила на вопрос, какое у нее настроение в связи с этой новостью.
«Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — заявила она телеканалу «360».
По словам женщины, она узнает все новости о сыне из прессы или от жены Костомарова — фигуристки Оксаны Домниной. Мать спортсмена пока не навещала сына. Она добавила, что врачи лучше знают, как поступать.
Напомним, фигуриста госпитализировали 10 января с воспалением легких. Спортсмен находится в больнице в Коммунарке.