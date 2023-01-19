Основные боевые танки Европы: что могут предоставить Киеву союзники США

Обучение танкистов ВСУ использованию новых машин также столкнется с рядом проблем. Европейские образцы значительно отличаются от советских танков, используемых ВСУ и требуют иных подходов к освоению. Немецкие и британские образцы даже потребуют на одного члена экипажа больше, что является проблемой в условиях кадрового голода бронетанковых частей ВСУ. В результате каждый экипаж должен будет проходить обучение, которое займет не менее двух-трех месяцев. Западные эксперты сомневаются, что такая программа поможет украинской армии эффективно эксплуатировать западные танки. А на линии фронта именно скорость реакции экипажа и его возможность управления машиной составляют основу выживаемости танка.