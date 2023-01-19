Основные боевые танки Европы: что могут предоставить Киеву союзники США

Союзники по НАТО соберутся 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии. Ожидается, что в ходе переговоров будет принято решение о поставках нового вооружения для борьбы с Россией, в том числе зенитных комплексов Patriot и основных боевых танков.
Европейские танки для Киева
Для Киева наиболее актуальным является вопрос передачи тяжелой бронетехники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно заявлял о необходимости «сотен» танков для того, чтобы украинская армия смогла начать масштабное наступление.
Ранее Великобритания анонсировала передачу ВСУ «роты» (порядка 14 танков) Challenger 2, а Польша заявила, что даст роту немецких танков Leopard 2. Таким образом, Киеву уже пообещали два из трех типов основных боевых танков Европы. Ранее в Париже отвергли идею о поставках своих танков Leclerc, однако по последним сообщениям, это тоже может стать темой обсуждения.
Challenger 2
Challenger 2 разработан и производился фирмой Vickers Defence Systems, ныне BAE Systems и Land Armaments. Танк был создан в качестве замены Challenger 1 в 1986 году и находится на вооружении британской армии с июля 1994 года. Производство машины закончилось в 2009 году.
Challenger 2 — основной боевой танк, предназначенный в первую очередь для уничтожения других танков. Он тяжело бронирован и очень мобилен, и предназначен для прямого столкновения с бронетехникой. К недостаткам машины относятся огромный вес, а также сложность в эксплуатации и ремонте.
Машина оснащена 120-мм нарезной танковой пушкой L30. Его орудие изначально создавалось для того, чтобы поражать многие модели советских танков, однако против бронирования поздних несоветских и российских образцов Challenger 2 может быть гораздо менее эффективен.
В мае 2021 года Министерство обороны Великобритании заключило контракт с компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) на модернизацию 148 основных боевых танков Challenger 2 для британской армии. Модернизированная машина, которая будет называться Challenger 3, получит новое орудие, дополнительное бронирование и систему наведения.
Первые развертывания танков Challenger 2 были произведены в ходе миротворческих операций в Боснии и Герцеговине и Косово.
Challenger 2 впервые был использован в боевых действиях в марте 2003 года во время вторжения в Ирак. 120 танков британской армии вступили в бой около города Басра и успешно поражали устаревшие Т-54/55 вооруженных сил Ирака. В ходе продолжительной иракской кампании три танка Challenger 2 были повреждены силами противника, но в дальнейшем машины были восстановлены.
Один из танков был поражен 14 выстрелами из РПГ, и показал высокий уровень выживаемости. За всю историю эксплуатации Challenger 2 был уничтожен только один раз — в ходе «дружественного огня» другого такого же танка. Из-за ошибки экипажа союзный танк был уничтожен одним выстрелом.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 января заявил, что его страна отправит в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 для ВСУ. Однако британская сторона не сообщила об уровне модернизации передаваемых машин и наличии на них дополнительной защиты.
Leopard 2
Основной боевой танк Leopard 2 был разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Бронемашина была впервые выпущена в 1979 году и ее новейшие модификации производятся по сей день.
Leopard 2 стал ответом военно-промышленного комплекса Западной Германии на появление Т-72 у Советского Союза. Мощное орудие калибра 120 мм и толстая броня позволяла Leopard 2 на равных сражаться с передовыми машинами социалистического блока.
Всего существует четыре основных модификаций танка: Leopard 2A4, 2A5, 2A6 и 2A7. С каждой новой версией тяжелая бронемашина получала дополнительное бронирование, новые системы наведения и управления. Также конструкция танка позволяет его модернизацию из старых серий в более новые. Компания Rheinmetall проводит модификацию 2A4 и 2A6 до стандарта 2A7V.
Leopard 2 активно участвовал в военных операциях стран НАТО в качестве основного боевого танка. Во время косовского конфликта с 1999 по 2004 годы контингент Североатлантического блока использовал эти машины в составе патрулей.
Во время противостояния с исламским движением «Талибан»✱ (запрещено в РФ) в Афганистане танки Leopard 2 использовались канадскими и датскими подразделениями. Боевые машины принимали участие в операциях против талибов и показали определенную эффективность.
Турецкая армия активно использовала Leopard 2A4 в ходе боевых действий на севере Сирии. Однако в рамках операции «Щит Евфрата» террористы «Исламского государства»✱ (запрещено в РФ) захватили или вывели из строя порядка десяти танков этой модели.
По информации западных СМИ, пять машин были уничтожены противотанковыми ракетами, два — минами или самодельными взрывными устройствами, один артиллерийским или минометным огнем, а остальные — по менее ясным причинам. Немецкие издания утверждали, что основным средством борьбы боевиков с тяжелыми боевыми машинами стали советские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», захваченные на складах в Сирии и Ираке. Известие о потерях среди Leopard 2A4 стало крупным информационным скандалом, дискредитировавшим и турецкую армию, и танки, ранее не знавшие поражений.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду 11 января, что его страна поставит Украине «одну роту» (14 машин) танков Leopard 2. По его словам, это будет первый шаг в рамках создания международной коалиции, которая будет снабжать ВСУ тяжелой бронетехникой для боевых действий против России. На вооружении стран Европы находится более тысячи Leopard 2 и польское руководство намерено инициировать передачу Украине до сотни единиц этой бронетехники.
В распоряжении Варшавы имеется несколько модернизированных образцов Leopard 2PL, и около 230 старых версий 2A4 и 2A5. Но какие из них получат ВСУ и в каком состоянии, польская сторона не сообщила. Также страна-производитель танков, Германия, еще не дала свое согласие на передачу танков Киеву. В правительстве ФРГ указали, что Польша не направила соответствующего запроса.
Leclerc
Французский танк Leclerc начал разрабатываться в 1986 году, а серийное производство фирма Nexter Systems запустила с 1991 года. Первые образцы танка поступили на вооружение Франции в 1992 году, заменив AMX-30 в качестве основной бронетанковой платформы страны. Танки Leclerc mk2 с улучшенным программным обеспечением и системой управления двигателем поступили в производство в 1998 году.
120-мм гладкоствольная пушка танка имеет автоматический механизм заряжания, что позволяет делать до 12 выстрелов в минуту. Благодаря автоматизации заряжания, экипаж танка составляют три человека, а не четыре, как у немецкого, британского или американского аналогов.
Leclerc является самым современным основным боевым танком, а также, по ряду оценок, наиболее высокотехнологичным. Высокая стоимость машины связана с электрооборудованием и гидромеханической подвеской. Однако конструкторские особенности ходовой части делают ее уязвимой для попаданий даже устаревших типов противотанковых средств и требуют очень сложного технического обслуживания.
В июне 2006 года Nexter Systems представила модель Leclerc, оптимизированную для эксплуатации в городских условиях. Танк оснащен комплектом AZUR, который состоит из дополнительной защиты в виде боковых юбок из композитного материала, усиленной брони в задней части корпуса и башни для защиты от РПГ и дополнительной защиты двигателя.
«Тропическая версия» танка Leclerc, оптимизированная для пустынных условий, была создана для армии ОАЭ. На бронемашину был установлен новый силовой агрегат и вспомогательная дизельная силовая установка, а корпус удлинен сзади для размещения силовой установки и топливных баков большего размера.
В 2022 году французская армия запустила программу по модернизации Leclerc до версии Leclerc XLR. Машины получат дополнительное бронирование, модернизацию орудия под новый тип боеприпасов и улучшение двигателя. Ожидается что 18 машин будут модернизированы в 2023 году. Всего к 2029 году до версии XLR предполагается улучшить 200 Leclerc.
За всю свою историю эксплуатации Leclerc практически не принимал серьезного участия в боевых конфликтах. 15 машин были развернуты в составе миротворческого контингента в Косово, а 13 были размещены развернутых в южном Ливане до 2010 года.
В августе 2015 года танки Leclerc ОАЭ были задействованы в боевых действиях в Йемене в составе коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По различным оценка недалеко от Адена были развернуты 70 ОБТ Leclerc, 15 из них оснащены комплексом AZUR.
В течение одного месяца четыре танка были повреждены, два — противотанковыми минами, один — РПГ и один — с помощью противотанковой ракетной установки. Еще одна машина была повреждена на базе из-за удара йеменской ракеты «Точка». По заявлению представителей ОАЭ, ни один из танков не был полностью уничтожен. По всей видимости, Leclerc не применялись в районах интенсивных боев, в результате которых большие потери понесли бронетанковые войска Саудовской Аравии. Этим объясняется отсутствие потерь среди французских боевых машин.
Президент Эммануэль Макрон отрицал возможность поставок этих танков для нужд ВСУ. В качестве военной помощи Киеву Франция готова отправить колесные «легкие танки» AMX-10 RC, которые по своим характеристикам являются разведывательными бронемашинами.
Перспективы использования европейских танков в условиях СВО
Из всех представленных танков только немецкий Leopard 2 имеет большой опыт использования в крупных боевых столкновениях. Британские и французские основные боевые танки в большей степени использовались только против плохо вооруженных повстанческих группировок и отрядов боевиков.
Турецкий опыт в Сирии показал, что европейские танки уязвимы против ракетных комплексов и атак небольших специализированных противотанковых групп. Массовое использование беспилотных аппаратов в зоне специальной военной операции также делает массивные бронемашины мишенью для операторов-наводчиков.
Европейские танки по своим боевым характеристикам сильно разнятся в зависимости от модели. Образцы 1980-х годов выпуска, которые составляют большую часть танкового парка Европы, не могут эффективно противостоять поздним советским образцам и новейшим российским танком. Конкуренцию Т-90 ВС России может составить только новый Leopard 2A7, образцов которого значительно меньше в арсеналах стран НАТО.
В случае передачи европейских танков ВСУ, украинская армия столкнется с целым рядом проблем. Основные боевые танки стран НАТО весом более 60 тонн — намного крупнее и тяжелее, чем советские модели, масса которых составляет от 40 до 50 тонн. И эта разница в размерах является лишь наиболее заметным проявлением иных принципов проектирования, которая требует другой подготовки, тактики, снабжения и обслуживания. Мосты и дороги Украины не приспособлены под такой тоннаж из-за чего бронетехника будет выбывать из строя даже на марше.
Техническое обслуживание и ремонт таких машин требует специализированных станций и обученного персонала. Страны НАТО не анонсировали возможность обучения украинских технических специалистов. Великобритания заявляла только о будущем обучении танкистов. Складывается ситуация, что каждая поврежденная или вышедшая из строя машина, которую практически невозможно восстановить силами ВСУ, будет отправляться обратно в Европу для ремонта даже небольших повреждений ходовой. Украинская армия также не обладает достаточным количеством эвакуационных машин, способных буксировать тяжеловесные европейские танки. В следствие чего подбитые машины будут брошены на поле боя без возможности эвакуации.
Обучение танкистов ВСУ использованию новых машин также столкнется с рядом проблем. Европейские образцы значительно отличаются от советских танков, используемых ВСУ и требуют иных подходов к освоению. Немецкие и британские образцы даже потребуют на одного члена экипажа больше, что является проблемой в условиях кадрового голода бронетанковых частей ВСУ. В результате каждый экипаж должен будет проходить обучение, которое займет не менее двух-трех месяцев. Западные эксперты сомневаются, что такая программа поможет украинской армии эффективно эксплуатировать западные танки. А на линии фронта именно скорость реакции экипажа и его возможность управления машиной составляют основу выживаемости танка.
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