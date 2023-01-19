Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы на законодательном уровне

Роспотребнадзор положительно оценил инициативу о запрете вейпов на законодательном уровне в РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил ответственным комитетам внести предложения о возможном ограничении на использование таких устройств. Осенью 2022 года Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения об их вреде.
В Петербурге ранее скончался 14-летний школьник. Мальчик умер в результате острого отравления неизвестным веществом. По одной из версий, оно могло содержаться в жидкости для электронной сигареты.