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Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы на законодательном уровне

Общество
Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы на законодательном уровне

Роспотребнадзор положительно оценил инициативу о запрете вейпов на законодательном уровне в РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил ответственным комитетам внести предложения о возможном ограничении на использование таких устройств. Осенью 2022 года Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения об их вреде.

В Петербурге ранее скончался 14-летний школьник. Мальчик умер в результате острого отравления неизвестным веществом. По одной из версий, оно могло содержаться в жидкости для электронной сигареты.
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