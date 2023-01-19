«Человек-оркестр»: актер Каморзин рассказал, каким был ушедший из жизни Николай Досталь

Режиссерская деятельность Николая Досталь началась в далеком 1981 году. Тогда вышла его работа под названием «Ожидаются похолодание и снег», которая сразу полюбилась зрителю. Не менее популярными его картинами также являются «Полицейские и воры», «Гражданин начальник», «Облако-рай» и «Монах и бес». В последних двух фильмах снимался актер Борис Каморзин. Фильм «Облако-рай» вышел в прокат в 1990 году, а «Монах и бес» — в 2016.