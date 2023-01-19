«Человек-оркестр»: актер Каморзин рассказал, каким был ушедший из жизни Николай Досталь

В возрасте 76 лет ушел из жизни известный российский режиссер, сценарист, народный артист РФ Николай Досталь. Источник ФАН сообщил, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
Режиссерская деятельность Николая Досталь началась в далеком 1981 году. Тогда вышла его работа под названием «Ожидаются похолодание и снег», которая сразу полюбилась зрителю. Не менее популярными его картинами также являются «Полицейские и воры», «Гражданин начальник», «Облако-рай» и «Монах и бес». В последних двух фильмах снимался актер Борис Каморзин. Фильм «Облако-рай» вышел в прокат в 1990 году, а «Монах и бес» — в 2016.
«Я снимался в своем самом первом фильме у Николая Николаевича "Облако-рай". У меня была эпизодическая роль, тогда я еще учился Щелкинском училище. Потом через много лет он мне позвонил, предложил сняться в "Монахе и бесе", — вспомнил актер.
Актер рассказал корреспонденту ФАН, что Досталь был человеком, способным выполнять несколько дел одновременно.
«Ужасно, я обалдел от сегодняшних новостей. Мы собирались еще и поработать вместе и планы у него были. С ним было потрясающе работать, было видно, что он всю жизнь прожил на съемочной площадке и любил ее. Это был его родной дом. Николай Николаевич работал ассистентом, вторым режиссером, главным режиссером и кем он только не был. Он прекрасно разбирался в работе всех цехов: и грима, и костюма, и реквизита, и за оператора мог быть, и знал как свет поставить. Это был такой "человек-оркестр" на съемочной площадке, который мог совершенно все. Мы смотрели на него и восхищались. С актерами работал прекрасно, не нужно было долго что-то рассказывать. Несколько коротких замечаний и в общем-то актеры понимали, что и как нужно делать. Это огромная потеря, очень жаль», — рассказал Борис Каморзин.
Ранее сообщалось, что режиссер «Великого уравнителя» выступит постановщиком байопика про Майкла Джексона.