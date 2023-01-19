Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Глава государства распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. Как уточнили в пресс-службе Токаева, процедура голосования должна была пройти в 2025 году. Однако руководство республики приняло решение провести ее в 2023 году из-за конституционных изменений.