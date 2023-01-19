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Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Политика
Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Досрочные парламентские выборы в Казахстане пройдут 19 марта. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. Как уточнили в пресс-службе Токаева, процедура голосования должна была пройти в 2025 году. Однако руководство республики приняло решение провести ее в 2023 году из-за конституционных изменений.

В ноябре 2022 года в Казахстане состоялись президентские выборы. После изменений в Конституции срок управления страной увеличили с пяти до семи лет.
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