Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Досрочные парламентские выборы в Казахстане пройдут 19 марта. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. Как уточнили в пресс-службе Токаева, процедура голосования должна была пройти в 2025 году. Однако руководство республики приняло решение провести ее в 2023 году из-за конституционных изменений.
В ноябре 2022 года в Казахстане состоялись президентские выборы. После изменений в Конституции срок управления страной увеличили с пяти до семи лет.