Увеличение расходов россиян на парфюмерную продукцию за год составило 30%

Жители России в прошлом году потратили на духи почти на треть больше денег, чем годом ранее. Об этом рассказывает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Специалисты представили сведения, собранные национальной системой маркировки «Честный знак». Граждане приобрели порядка 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции. Это на 27,6% больше, чем годом ранее. Также сообщается, что расходы по этой категории у россиян выросли на 30,1% и составили 142,9 млрд рублей.
Американский парфюм ранее в 2022 году был запрещен ко ввозу в Россию. Тогда Соединенные Штаты ограничили торговлю на почти 600 наименований товаров, передает «ФедералПресс».