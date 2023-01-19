В Москве стартовал II Всероссийский конкурс «Женщины за здоровое общество»

Впервые Всероссийский конкурс «Женщины за здоровое общество» прошел в 2022 году, на него было подано свыше 200 заявок из более чем 50 регионов. Сегодня дан старт приема заявок на новый этап конкурса по выявлению лучших практик в сфере общественного здоровья.