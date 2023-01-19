В Москве стартовал II Всероссийский конкурс «Женщины за здоровое общество»

Цель проекта — объединение женщин-лидеров, занятых в социальной сфере, и поддержка лучших социально ориентированных практик с возможностью масштабирования по стране.
Проект был организован выпускницами программы «Женщина-лидер». Совместно с Советом Евразийского женского форума ее инициировала Мастерская управления «Сенеж» — образовательное подразделение АНО «Россия — страна возможностей».
«Мы очень рады, что тренд на повышение роли женщин во всех сферах жизни общества задан. Женщины работают очень активно и в экономике, и в социальной сфере, и по профилактике здоровья всех членов нашего общества, и детей, и мужчин, конечно, в первую очередь», — отметила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, председатель совета Евразийского женского форума Галина Карелова.
Впервые Всероссийский конкурс «Женщины за здоровое общество» прошел в 2022 году, на него было подано свыше 200 заявок из более чем 50 регионов. Сегодня дан старт приема заявок на новый этап конкурса по выявлению лучших практик в сфере общественного здоровья.
«Фактически этот конкурс направлен на выявление наиболее перспективных проектов по сохранению здоровья, и во главе этих проектов стоят, конечно же, женщины, которые являются «амбассадорами» здоровья, которые ежедневно занимаются популяризаций ценностей здоровья. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы к нашему общественному движению «Женщины за здоровое общество» присоединится большое количество новых лиц», — заявила руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» Анастасия Столкова.
Отбор будет проводиться по нескольким основным номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи». А также по трем специальным номинациям: «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер» и «Ментальное здоровье».