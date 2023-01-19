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Один человек погиб во время давки у стадиона перед финалом Кубка Персидского залива в Ираке

Происшествия
Один человек погиб во время давки у стадиона перед финалом Кубка Персидского залива в Ираке

Мощная давка произошла около международного стадиона в городе Басра на юго-востоке Ирака. В результате погиб один человек. Еще 60 получили травмы различной степени тяжести, информирует местный телеканал «ас-Сумария» со ссылкой на источник в службе безопасности провинции.

По данным сообщения, трагедия случилась за несколько часов до начала финального матча между командами Ирака и Омана в рамках проведения Кубка Персидского залива. Чтобы попасть на игру, болельщики начали приходить к стадиону с раннего утра.
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