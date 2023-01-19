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Ивана Краско выписали из больницы Петербурга

Общество
Ивана Краско выписали из больницы Петербурга

Актера театра и кино Ивана Краско, проходившего лечение в одной из петербургских больниц, выписали. У артиста диагностировали инсульт.

Telegram-канал «78 Новости» сообщил о выписке звезды театра и кино. В подтверждение он прикрепил фото знаменитого артиста. Правда, Краско сидел в инвалидной коляске.

Артист после новостей о госпитализации в разговоре с журналистами уверял, что чувствует себя нормально. Краско готовился выйти на сцену в январе. Он приглашал поклонников посетить спектакль в Театре имени Комиссаржевской, который покажут в День снятия блокады Ленинграда.
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