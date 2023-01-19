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ФАН показал, как купаются крымчане в Черном море на Крещение Господне

Общество
ФАН показал, как купаются крымчане в Черном море на Крещение Господне

Крещенские купания в Черном море организовали для православных верующих в Крыму 19 января.

С утра во всех храмах региона прошли церковные службы. Затем священнослужители провели обряд освящения морской воды. Всего в Крыму организовано 29 официальных купелей. На каждой из них дежурят спасатели.

В Крыму 19 января оказалось довольно теплым. Например, в Керчи столбики термометров показали 12 градусов выше нуля. При этом температура воды составила всего два с половиной градуса. Тем не менее только за несколько часов там окунулись более 200 верующих.
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