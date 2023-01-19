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Главу Челябинской области наградили орденом Александра Невского

Политика
Главу Челябинской области наградили орденом Александра Невского

Как стало известно ресурсу Ura.ru, губернатора Челябинской области Алексея Текслера наградили орденом Александра Невского.

Уточняется, что Текслер удостоился столь высокой госнаграды за большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области. Депутат Госдумы России от Челябинской области Яна Лантратова уже поздравила Текслера с наградой, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Лантратова отметила профессионализм, неиссякаемую энергию и высокие нравственные качества Текслера. Также она пожелала ему и его близким крепкого здоровья политического долголетия и благополучия в связи с его 50-летним юбилеем.
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