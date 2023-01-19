Минтранс России обнародовал инициативы по развитию волгоградских трамваев

Городскую трамвайную сеть в Волгограде могут ожидать важные перемены. В Минтрансе РФ предложили муниципальным властям ряд мер по развитию городской транспортной инфраструктуры.
Как пишет сетевое издание «РИАЦ», среди инициатив, предложенных Экспертным советом Минтранса Российской Федерации по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования, назвали такие, как поэтапное продление линии метротрама в южную часть Волгограда, перенос, а в отдельных случаях и консервация существующих линий наземного трамвая, а также разработка проекта строительства новой электротранспортной инфраструктуры.
Кроме того, специалисты предложили властям областного центра предусмотреть обособление трамвайных линий, приоритетное движение трамвая на пересечениях, реорганизацию и уменьшение числа маршрутов другого городского пассажирского транспорта, курсирующего по трамвайным маршрутам. Помимо этого, предложили заняться расчетом параметров маршрутов городского пассажирского транспорта и социально-экономической целесообразности замены прочего пассажирского транспорта общего пользования трамваями.