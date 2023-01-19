Минтранс России обнародовал инициативы по развитию волгоградских трамваев

Как пишет сетевое издание «РИАЦ», среди инициатив, предложенных Экспертным советом Минтранса Российской Федерации по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования, назвали такие, как поэтапное продление линии метротрама в южную часть Волгограда, перенос, а в отдельных случаях и консервация существующих линий наземного трамвая, а также разработка проекта строительства новой электротранспортной инфраструктуры.