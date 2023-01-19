В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры и ранил водителя

Квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры в Воронежской области. Пострадал водитель грузовика, сообщает Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, что лобовое стекло машины получило значительные повреждения. Вероятно, квадрокоптер летел на большой скорости. В результате происшествия водитель получил порезы лица и рук.
Установлено, что аппарат стоит около 850 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов ищут владельца дорогой техники, чтобы привлечь к ответственности.
Ранее в Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров, сообщал портал A42.RU. Обучение по 36-часовой программе уже начали 40 человек.