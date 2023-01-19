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В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры и ранил водителя

Происшествия
В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры и ранил водителя

Квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры в Воронежской области. Пострадал водитель грузовика, сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что лобовое стекло машины получило значительные повреждения. Вероятно, квадрокоптер летел на большой скорости. В результате происшествия водитель получил порезы лица и рук.

Установлено, что аппарат стоит около 850 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов ищут владельца дорогой техники, чтобы привлечь к ответственности.

Ранее в Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров, сообщал портал A42.RU. Обучение по 36-часовой программе уже начали 40 человек.
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