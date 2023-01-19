Пригожин осадил Потупчик за шутки про бойца ЧВК «Вагнер»

Ранее бизнесмен передал заслуженные медали за отвагу бывшим заключенным, которые отработали контракт с ЧВК «Вагнер». Пригожин обратился к бойцам с поздравлениями, отметив, что они им удалось сделать для Родины гораздо больше, чем кто-либо.