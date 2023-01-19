Пригожин осадил Потупчик за шутки про бойца ЧВК «Вагнер»

Колкие замечания блогера Кристины Потупчик в отношении бойца ЧВК «Вагнер» Саши Хромого неуместны. Такое мнение выразил Евгений Пригожин.
Бизнесмен заявил, что блогер известна ему как «крайне дорогой по себестоимости СМИ-менеджер». Он поставил под сомнение ее профессионализм, предположив, что Потупчик работает лишь благодаря «глубоким личным связям» с Администрацией президента.
Что касается Саши Хромого, – человек, имеющий три Ордена Мужества, стоит куда больше, чем тысячи Потупчик:
«Тот самый Саша Хромой из ЧВК "Вагнер", которого она упоминает, это человек, имеющий три Ордена Мужества и потерявший обе ноги, защищая свою Родину. И один Саша Хромой стоит тысячи отбросов типа Кристины Потупчик», — осадил блогера Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Также предприниматель высказался о преподавании участников СВО в российских школах. Пригожин согласился с позицией министра просвещения России Сергея Кравцова, который заявил, что участники специальной военной операции смогут впоследствии обучать детей таким дисциплинам, как ОБЖ.
Ранее бизнесмен передал заслуженные медали за отвагу бывшим заключенным, которые отработали контракт с ЧВК «Вагнер». Пригожин обратился к бойцам с поздравлениями, отметив, что они им удалось сделать для Родины гораздо больше, чем кто-либо.