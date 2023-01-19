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Российская туристка рассказала, как тайцы отомстили ей за нежелание арендовывать шезлонг

Общество
Российская туристка рассказала, как тайцы отомстили ей за нежелание арендовывать шезлонг

Тайские экскурсоводы оставили российскую туристку на диком отдаленном острове в качестве мести за нежелание арендовывать зонтик и шезлонг.

Россиянка заказала в отеле поездку на остров и отправилась утром на красивый пляж. Однако девушка предпочла плавать с маской и смотреть на подводный мир, а не лежать на арендованном шезлонге под зонтиком, что не понравилось тайцам, передает «Турпром».

«В итоге — отомстили — маленький катерок, который должен меня вернуть в отель, уехал раньше на час. Я была в шоке: у меня утром самолет», — рассказала туристка.

Вернуться в Паттайю ей помогли соотечественники, как и она приехавшие на остров, но с другой группой. Они оплатили ей билет на паром, и девушка чудом успела на свой самолет до России.
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