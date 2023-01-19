Российская туристка рассказала, как тайцы отомстили ей за нежелание арендовывать шезлонг

Тайские экскурсоводы оставили российскую туристку на диком отдаленном острове в качестве мести за нежелание арендовывать зонтик и шезлонг.
Россиянка заказала в отеле поездку на остров и отправилась утром на красивый пляж. Однако девушка предпочла плавать с маской и смотреть на подводный мир, а не лежать на арендованном шезлонге под зонтиком, что не понравилось тайцам, передает «Турпром».
«В итоге — отомстили — маленький катерок, который должен меня вернуть в отель, уехал раньше на час. Я была в шоке: у меня утром самолет», — рассказала туристка.
Вернуться в Паттайю ей помогли соотечественники, как и она приехавшие на остров, но с другой группой. Они оплатили ей билет на паром, и девушка чудом успела на свой самолет до России.