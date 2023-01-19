Унесший жизни 15 срочников пожар в армянской казарме произошел из-за бензина

В Армении крупный пожар произошел в казарме, что привело к смерти 15 военнослужащих. Глава минобороны республики Сурен Папикян заявил на заседании кабмина рассказал, что возгорание могло произойти вследствие нарушения правил безопасности. В помещении загорелся бензин.