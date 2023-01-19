Унесший жизни 15 срочников пожар в армянской казарме произошел из-за бензина

В Армении крупный пожар произошел в казарме, что привело к смерти 15 военнослужащих. Глава минобороны республики Сурен Папикян заявил на заседании кабмина рассказал, что возгорание могло произойти вследствие нарушения правил безопасности. В помещении загорелся бензин.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с материалами, которые представляют угрозу для окружающих.
По предварительным данным, офицер решил затопить печь. Для розжига он использовал пятилитровую тару с бензином. Внезапно военный оказался охвачен огнем. Офицер, действуя инстинктивно, откинул тару, которая полетела в сторону казармы.