«ПОКОЛЕНИЕ.Time». Бодипозитив — оправдание лени или здоровое отношение к своему телу?

Со времен отказа от ломавших ребра корсетов женщины боролись за свое право выглядеть так, как им хочется, не ориентируясь на тренды, которые нередко были опасны для жизни. Однако в последние десятилетия для большинства людей «бодипозитивные» взгляды стали синонимом не менее вредного для здоровья ожирения. Сегодня модно принимать себя со всеми несовершенствами, будь то лишний вес, акне или излишнее оволосение. В какой момент принятие себя становится просто неряшливостью, выясняли блогер Роман Никульшин и певица Валентина Воронина в новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time».