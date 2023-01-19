«ПОКОЛЕНИЕ.Time». Бодипозитив — оправдание лени или здоровое отношение к своему телу?

Со времен отказа от ломавших ребра корсетов женщины боролись за свое право выглядеть так, как им хочется, не ориентируясь на тренды, которые нередко были опасны для жизни. Однако в последние десятилетия для большинства людей «бодипозитивные» взгляды стали синонимом не менее вредного для здоровья ожирения. Сегодня модно принимать себя со всеми несовершенствами, будь то лишний вес, акне или излишнее оволосение. В какой момент принятие себя становится просто неряшливостью, выясняли блогер Роман Никульшин и певица Валентина Воронина в новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time».
Роман Никульшин уверен: тело каждого человека — его личное дело. И здорово, когда миловидное лицо полной девушки не омрачено переживаниями о лишних килограммах, а лучится уверенностью и внутренней красотой. По мнению Романа, гораздо лучше, когда человек не расстраивается из-за несоответствия мнимым стандартам красоты и просто радуется жизни.
Певица Валентина Воронина с оппонентом не согласна. Представительница старшего поколения считает, что порой «тотальное принятие» своего тела и физических особенностей в итоге приводит к неаккуратному внешнему виду. Валентина не понимает, что мешает «раздавшейся» молодой девушке скинуть пару килограммов, а парню — помыть голову и вылечить акне? Валентина Воронина заявляет: человек — существо биосоциальное и жаждет внимания и одобрения. Следить за собой и стремиться к идеалу — не только не зазорно, но и желательно, потому что это — форма проявления уважения к окружающим. А новомодное игнорирование представлений о прекрасном — просто новая форма юношеского нигилизма.
К каким выводам придут собеседники по итогам дискуссии, расскажем в новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time».